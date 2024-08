Un futuro da 10 per Pulisic? Fonseca ci pensa, anche Leao lo "preferisce" trequartista. E se il Milan sta cercando Samardzic...

La prima stagione in rossonero di Christian Pulisic è stata a dir poco strepitosa: con 15 gol segnati in 50 partite l'americano è stato sicuramente uno dei migliori giocatori del Milan. Quest'anno l'ex Chelsea vuole provare a ripetersi, anzi proverà sicuramente anche a fare meglio. E chissà che non possa farlo in una posizione nuova in campo.

CAMBIO DI RUOLO? - Con Stefano Pioli, salvo qualche rara eccezione, Pulisic ha giocato sempre come attaccante esterno di sinistra. Ora però con l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca, c'è la concreta possibilità di vedere l'americano non più sulla fascia, ma al centro come trequartista alle spalla della prima punta. Su questo tema, il neo tecnico milanista, qualche giorno fa, ha dichiarato: "Pulisic? Può giocare da 10, anche se in quella posizione abbiamo già Loftus-Cheek”.

TRA MERCATO E LEAO - E se come trequartista Fonseca preferisse un giocatore più qualità come Pulisc che di quantità come Loftus-Cheek? Se fosse così, si spiegherebbe anche perchè sul mercato il Milan sta trattando Lazar Samardzic, un giocatore dotato di grande tecnica che, in un 4-2-3-1, darebbe il meglio di sè proprio sulla trequarti. Nella squadra milanista, c'è poi un compagno di squadra dell'americano che "spinge" per vederlo da numero 10. Stiamo parlando di Rafael Leao che nei giorni scorsi è stato piuttosto chiaro in un'intervista a ESPN: "Non faccio l'allenatore, ma preferisco Christian quando gioca da numero 10. Dal centro ha la possibilità di occupare lo spazio sia a sinistra che a destra. Penso che possa essere molto pericoloso in quella posizione, ma in generale fa benissimo sia da trequartista che a destra. Da 10 mi farebbe qualche assist, potremmo giocare veloce, con gli uno-due oppure a un tocco in mezzo al campo… può fare tutto".