Un netto percorso di crescita e la giusta ambizione per il futuro: Ignazio Abate saluta così il mondo Milanista

Dopo il commosso addio di Stefano Pioli al Milan, sembra ormai giunta al capolinea anche la lunga storia d'amore tra il Milan Primavera e Ignazio Abate. Dopo le stagioni ricche di sucessi, sconfitte e grandi miglioramenti che hanno visto crescere insieme l'ex terzino milanista e il club rossonero, secondo quanto riportato proprio dall'ex-difensore, nella prossima stagione le due parti non continueranno la propria avventura insieme. Questo dunque il focus dedicato all'esperienza di Ignazio Abate da allenatore nel Settore Giovanile del Mian.

Una vita in rossonero: dalle prime esperienze in Under 16 alla chance Primavera

Una maglia come seconda pelle, una fede milanista al primo posto su tutto. Per Abate quella al Milan è stata un'esperienza che si è estesa per ben 10 anni con la maglia rossonera, prima da calciatore per poi continuare per altre tre stagioni da allenatore nel Settore Giovanile. Dopo aver passato la maggior parte della sua carriera da calciatore con il Milan, Abate ha deciso successivamente di intraprendere il suo percorso con il club rossonero, immergendosi nel complicato e feroce mondo da allenatore. Una carriera basata alla ricerca del miglioramento, della qualità tecnica e insegnamenti che solo questo sport può darti. Infatti, dopo aver conseguito la qualifica da direttore sportivo nel 2021, nell'estate dello stesso anno, Abate inizia ad allenare anche l'Under 16 e con ottimi risultati conseguiti (riuscirà a raggiungere la finale Scudetto, in cui però verrà sconfitto dalla Roma). Nella stagione successiva la dirigenza rossonera decide così di premiarlo, affidandogli l'importante guida della rosa Primavera. Durante queste ultime due stagioni riesce a stupire tutti, e non solo per il piazzamento in campinato, ma soprattutto per il grande percorso fatto in UEFA Youth League. Infatti, nella stagione 22/23 Abate e i suoi giovani rossoneri avevano raggiunto le semifinali, quest'anno però è andato a un passo dal vincere la competizione europea, dovendosi arrendere solamente in finale contro l'Olympiacos al termine di una partita sfortunata e dal risultato davvero bugiardo.

Il saluto finale e i doverosi ringraziamenti: Abate è pronto per il calcio professionistico

Dopo l'amara eliminazione dai Playoff scudetto contro la Lazio, l'ormai ex allenatore rossonero ha voluto salutare e ringraziare il club per questo importante e produttivo percorso di crescita in questi ultimi anni. Le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Volevo ringraziare chi ha creduto in me affidandomi una categoria così importante. Ringrazio Maldini, Massara e la dirigenza attuale che mi ha scelto per portare avanti questo progetto. Questa è stata la mia ultima partita da allenatore della Primavera del Milan. Mi sento pronto per il calcio professionistico. Mi porto dentro questi ragazzi con i quali ho legato tantissimo dal punto di vista umano. Spero di vederli su palcoscenici importanti, perché se ci credono sono convinto che ce la potranno fare”.