Un "nuovo Samu" in arrivo: Chukwueze si candida a un ruolo da protagonista

Per la prima volta da diverso tempo, quest'estate le amichevoli del Milan hanno un valore che va oltre il semplice metter minuti nelle gambe. Con l'arrivo di un nuovo allenatore come Paulo Fonseca è interessante scorgere quali sono e quali saranno i primi cambiamenti a livello tattico adottati dalla squadra e soprattutto quelli che verranno assimilati con maggiore velocità. E in questo senso se c'è un giocatore che è sembrato subito in sintonia con il nuovo allenatore, quello è Samuel Chukwueze.

Un nuovo Samu

Dopo l'amichevole di questa notte dello Yankee Stadium, in cui i rossoneri hanno sconfitto per 3-2 il Manchester City, l'esterno nigeriano ha parlato ai microfoni di Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport inviato negli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni sono state brevi, concise e chiarissime. Prima ha elogiato mister Fonseca: "Mi piace il nuovo allenatore, mi ha dato subito un’opportunità, è importante quando qualcuno ti dà fiducia". Poi ha fatto quasi una promessa al mondo milanista: "I tifosi vedranno un nuovo Samu quest’anno". Ed effettivamente, anche se siamo solo a fine luglio, anche se si tratta solamente di calcio d'estate, nelle prime due uscita Chukwu è stato uno dei migliori sia contro il Rapid che soprattutto stanotte contro il Manchester City. Contro la squadra di Guardiola, il nigeriano ha offerto due assist molto belli e simili per Colombo, per le prime due reti rossonere.

Un'estate rossonera

Si può serenamente dire che, per il momento, Chukwueze ha ricominciato da dove aveva lasciato. Da marzo in avanti, nella scorsa stagione, l'ex Villarreal era stato sistematicamente uno dei migliori in campo per il Milan e spesso uno dei pochi a salvare la faccia in serate come quelle di Europa League contro la Roma. Oggi continua sull'onda di questo entusiasmo ma dalla sua ha anche la possibilità di lavorare fin dal giorno a zero a Milanello. Un qualcosa che l'anno scorso gli era mancato terribilmente. Arrivò al Milan ad agosto dopo aver svolto una preparazione un po' a singhiozzo con il Villarreal e dovette ambientarsi di botto in un campionato diversissimo. In più ebbe subito qualche problema fisico che ne minò la condizione atletica. Quest'anno invece sin dall'8 luglio Chukwueze è a Milanello e fin dalla prima settimana di lavoro ha mostrato molta intesa e armonia con Fonseca. Dunque il nuovo Chukwueze si candida a un ruolo da protagonista.