Una Champions che varrebbe più di 30 milioni: il Milan culla l'impresa per alzare l'asticella

La Champions League non è solo la cosiddetta "casa" del Milan, ma è anche una risorsa importante, anzi fondamentale, dal punto di vista finanziario. La corsa per la massima competizione europea è ancora apertissima, sebbene i rossoneri partano da una posizione invidiabile rispetto alla concorrenza: +4 sulla Juventus (una gara in meno), +6 sulla Roma (scontro diretto a favore), +7 sull'Atalanta, +9 sul Napoli e +13 sulla Lazio (entrambe con un match da recuperare). Manca ancora tantissima strada, ma ricordare quanto varrebbe la partecipazione aiuta a quantificare economicamente l'eventuale impresa rossonera.

QUANTO VALE LA CHAMPIONS? Qualora il Milan si qualificasse all'edizione 21/22 della Champions League, il club rossonero guadagnerebbe una cifra (sicura), composta da più componenti: 15 milioni circa del bonus partecipazione (quest'anno è stato 14.5), la quota di ripartizione in base al ranking decennale (anche qui al Milan toccherebbero circa 15 milioni), a cui andrebbe ad aggiungersi il market pool (diviso in due quote), il cui ammontare dipenderebbe dal posizionamento finale in campionato (nel 2019/20 è stato di 10 milioni per la prima in classifica, poi 7.5, 5 e 2.5) e dai risultati nella competizione (L'Inter con la sola qualificazione al girone ha guadagnato 4.8 milioni). Di conseguenza, come base di partenza, il Milan si porterebbe a casa una cifra che supererebbe i 30 milioni di euro. Tutt'altra musica rispetto all'Europa League (quest'anno circa 12 milioni iniziali).

RISORSA FONDAMENTALE - Ovviamente, in caso di buoni risultati e superamento dei gironi, la quota aumenterebbe in maniera sensibile, ma qui si entrerebbe sul piano delle ipotesi. Il Milan, salvo miracoli nell'attuale edizione di Europa League, dovrebbe vedersela con un girone molto tosto, di conseguenza l'avanzamento ai turni successivi sarebbe tutt'altro che certo. A prescindere dai risultati sportivi, abbiamo già intuito quanto peserebbe la qualificazione alla Champions League. In queste settimane si parla tanto di rinnovi, ecco, guardando quei numeri, è facile capire come la forbice si alzerebbe, permettendo alla dirigenza rossonera di fare sforzi più corposi e di alzare l'asticella.