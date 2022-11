Una convocazione più che meritata: i numeri di Olivier Giroud nel 2022

MilanNews.it

Se Olivier Giroud parteciperà al prossimo Mondiale in Qatar deve ringraziare prima di tutto se stesso visto che ha voluto fortemente riconquistare la nazionale, ma un po' del merito è anche del Milan che gli ha permesso di tornare ad alti livelli. Nelle scorse stagioni, il francese, giocando poco nel Chelsea, non veniva più convocato, però ora è cambiato tutto e così sull'aereo che porterà la Francia in Qatar nei prossimi giorni ci sarà anche lui.

LA SCELTA DI DESCHAMPS - Dopo aver reso noto le sue convocazioni, il ct Didier Deschamps, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato: "Se Giroud oggi è qui con noi è perché ho fiducia in lui e penso che sia giusto averlo con noi. La situazione attuale è diversa, per me e per lui, rispetto all’estate del 2021. Non entro nei dettagli della questione, ma penso che sia meglio averlo al mondiale. Ci sono delle cose visibili e altre meno, che contano su questa scelta". Dietro alle mancate convocazioni di Giroud c'erano state anche delle discussioni con il ct, ma ora entrambi hanno messo questi problemi alle spalle e così Olivier è tornato nel giro della nazionale.

CHE NUMERI! - A questo si aggiunge poi l'incredibile rendimento nel 2022 del centravanti che non poteva passare inosservato: in 45 partite giocate tra Milan e Francia, il numero 9 rossonero ha infatti segnato ben 22 gol. Senza dimenticare che gran parte di queste reti sono state pesantissime e decisive per la conquista dello scudetto. Un bottino incredibile per un giocatore di 36 anni che a Milanello sta vivendo una seconda giovinezza e che ora vuole essere protagonista anche al Mondiale.