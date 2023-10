Una firma per il futuro: Bartesaghi rinnova e impara da Theo

vedi letture

La notizia di giornata è il rinnovo di contratto, il primo da professionista fino al 2026, da parte del giovane Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro classe 05' della primavera di Ignazio Abate aveva esordito in Serie A nella sfida casalinga contro il Verona lo scorso 23 settembre vinta per 1-0 grazie alla rete di Leao.

Le prime apparizioni

La stagione del difensore rossonero parte col botto: la convocazione nella tournèe americana in estate per volontà di Stefano Pioli è chiaro segnale di voler e poter lavorare su un giovane dalle notevoli doti fisiche e tecniche. Alto più 1.90, Bartesaghi nasce come terzino sinistro ma all'occorrenza può essere usato anche come centrale, vista per l'appunto l'imponente altezza e quindi la possibilità di essere un elemento chiave nelle palle aree su cross avversari. Non ancora maggiorenne(compirà 18 anni il 29 dicembre) ha sin qui totalizzato 21 minuti in Serie A tra Verona e Cagliari, dimostrandosi ora una valida alternativa a Theo(che dalla prossima sfida di campionato entrerà inoltre in diffida).



Il futuro

Un carattere tranquillo e serio, la consapevolezza di poter avviare la propria carriera tra i professionisti con la maglia del suo cuore, quel Milan che come detto da lui sul proprio profilo Instagram, è sempre stato il suo sogno fin da piccolo. Bartesaghi è il futuro del Milan, ma sarà necessario lavorare bene e con continuità per poter rendere fondamentale anche questo importante e intenso presente. Fretta non dev'esserci, ma la volontà di crescere in un gruppo sano e forte come quello rossonero dev'essere il primo obiettivo, totale, per Davide in questi prossimi mesi.