Una rete ogni 245': Rafa sarà ancora il riferimento in attacco del Milan

vedi letture

Comprendendo anche la rete in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao in questo inizio di stagione delicato ha un rendimento di una rete ogni 245 minuti, praticamente una dopo ogni due partite e poco più. Il portoghese sembrerebbe finalmente tornato, come garantisce anche Massimiliano Allegri.

Escluse le due brevi parentesi contro Juventus e Napoli, dove invece si pensava che Leao fosse ricaduto negli stessi (e soliti) vizi, indolente e impreciso, il numero 10 del Milan ha prima cambiato atteggiamento e poi mira, cominciando anche ad auto convincersi del fatto di poter essere decisivo anche in ruolo atipico per lui, quello di prima punta.

Certo, da esterno di sinistra ha deliziato la Serie A vincendo anche il premio come miglior giocatore del campionato nella stagione 2021/22, che non fu la sua migliore annata realizzata, perché quella seguente terminò con ben 15 gol all'attivo. Allegri è però sicuro che Leao possa superare anche la soglia 20, ma bisognerà migliorare ancora di poco il rendimento, perché se dovesse continuare ad essere questo la proiezione parla di 15 gol.

Riferimento lì davanti

Anche contro l'Atalanta Leao sarà il riferimento del Milan in attacco. Nonostante al suo fianco giochi Santiago Gimenez, il portoghese è il vero leader, il vero protagonista lì davanti nella formazione di Massimiliano Allegri. A confermarlo i numeri a confronto dell'ultima sfida contro il Pisa: Leao è stato autore di 35 passaggi, subito 5 falli e giocato 64 palloni. Il Bebote, invece, di passaggi ne ha fatti solo 8, subendo zero falli ed giocando appena 19 palloni.