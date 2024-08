Una settimana al Berlusconi, undici giorni prima del Torino: la rosa di Fonseca è ancora incompleta

Giunti al 6 agosto il countdown che separa il Milan dal primo impegno ufficiale inizia a pesare e a rimbombare a ogni ticchettio. Tra appena 11 giorni il Milan scenderà in campo per l'esordio in campionato contro il Torino a San Siro (calcio di inizio alle 20.45 di sabato 17 agosto). E ancora prima, tra sei giorni esatti, i rossoneri avranno la prova generale nel Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, sempre a San Siro. Con solo due acquisti all'attivo e diversi giocatori rientrati tardi, Fonseca sarà subito chiamato a compattare il suo gruppo che non è completo a livello di uomini.

A rilento

Si può dire che il calciomercato del Milan stia procedendo a rilento. Sicuramente a pochi giorni dall'inizio delle competizioni ci si aspettava che il club rossonero riuscisse a completare la maggior parte degli obiettivi di mercato prioritari: un centravanti, un mediano e un difensore. L'attaccante e il difensore sono stati acquistati ma difficilmente Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic potranno essere decisivi fin da subito. Il serbo, annunciato a inizio settimana dopo essere stato inseguito per diverse settimane, non è partito per gli Stati Uniti ma si è allenato a Milanello. Questo per lui creerà sicuramente un periodo in cui dover prendere confidenza con i nuovi compagni e con lo stile richiesto da Paulo Fonseca. Per la punta spagnola la situazione è ancora più complicata, ma la situazione non dipendeva dai rossoneri: Morata dopo aver vinto l'Europeo ha goduto di vacanze extra e il primo allenamento della sua stagione lo svolgerà tre giorni prima del Berlusconi, una settimana prima del debutto in campionato.

Ritardo e adattamento

Se un colpo (l'attaccante) è arrivato con i tempi giusti, uno (il difensore) poteva arrivare un poco prima, sicuramente per il mediano il Milan è in ritardo. Sicuramente il Monaco ha messo e sta mettendo i bastoni tra le ruote più di quanto immaginato dai rossoneri e per questo Youssouf Fofana, che pure ha già trovato un accordo con il club rossonero, non può trasferirsi. In un ruolo così importante di cui il Milan ha grande bisogno, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche del calciatore, forse ci si poteva aspettare una maggiore rapidità di esecuzione sul mercato. Fonseca per le prime settimane si ritroverà a gestire una doppia rosa: quelli con cui lavora da luglio e quelli con cui lavorerà da dopo gli Stati Uniti. C'è da dire che è un problema che riguarda gran parte dei top club in Italia (soprattutto se si pensa ai nazionali rientrati in ritardo post Europeo) ma c'è anche da sottolineare che se si vuole aiutare il tecnico portoghese ora bisognerà accelerare i colpi in entrata. Il Milan cerca ancora un mediano, un terzino (in chiusura Emerson), un attaccante di riserva, un jolly a centrocampo e un portiere di riserva.