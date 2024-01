Una settimana al termine del mercato: la questione centrocampista e le risorse interne

A quasi una settimana falla fine del calciomercato Stefano Pioli spera che la società possa mettergli a disposizione anche un nuovo centrocampista dopo gli innesti di Matteo Gabbia e Filippo Terracciano. Nonostante l'attenzione in questi giorni sia totalmente focalizzata sul difensore, l'allenatore del Milan a più riprese ha dichiarato di aver bisogno di un altro giocatore in mediana sul quale poter fare affidamento per questa seconda parte di stagione.

PIOLI SPERA ANCHE PER UN CENTROCAMPISTA: IL MOTIVO - Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato scorso contro l'Udinese, Stefano Pioli è risultato essere molto chiaro dicendo: "Abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer in Coppa d'Africa e abbiamo perso Krunic. Può esserci la possibilità di un inserimento ma dipende poi dalle opportunità di mercato". Con queste dichiarazioni l'allenatore del Milan ha in qualche modo mandato un messaggio chiaro alla società, nella speranza che ovviamente il suo desiderio di avere un rinforzo nuovo innesto a centrocampo possa essere esaudito. Ad oggi, giocando una volta ogni sette giorni, i vari Loftus-Cheek, Reijnders, Musah e Adli possono comunque essere validi alla causa del Milan, ma più ci si addentra nel vivo di questa seconda parte di stagione e più c'è il rischio che le assenze possano pesare.

SOLUZIONI VALIDE DALLA PRIMAVERA, ZEROLI SU TUTTI - Nei momenti di difficoltà in questa stagione Stefano Pioli ha attinto tanto e spesso dalla Primavera di Ignazio Abate, a conferma di quanto il Milan stia lavorando bene sul settore giovanile. Lo dimostrano gli esordi in prima squadra dei vari Simic, Traoré, Jimenez, Bartesaghi e Zeroli, con quest'ultimo che potrebbe alla fine risultare essere il tanto richiesto rinforzo di Pioli in mediana. Affidarsi ad un giovane talento come quello del sobborgo milanese potrebbe essere però un rischio, considerato il fatto che qualora il Milan dovesse rientrare nella corsa scudetto, ed andare avanti in Europa League, gravare di ulteriori pressioni un giovane come Zeroli potrebbe essere nocivo per la sua crescita, alla quale dalle parti di Milanello tengono tanto.