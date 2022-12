Verso la Salernitana con le incognite Theo e Giroud: arriveranno il 30 a Milanello, Pioli li valuterà e deciderà

Il Milan sta proseguendo la sua preparazione in vista della ripresa del campionato, con i rossoneri che saranno impegnati il 4 gennaio in casa della Salernitana. Per questo match mancheranno sicuramente Ibrahimovic, Florenzi, Maignan e Origi, mentre ci sono alcuni giocatori in dubbio, tra cui anche Theo Hernandez e Olivier Giroud.

DECIDE PIOLI - I due francesi non sono infortunati, ma sono ancora in vacanza dopo la finale del Mondiale e quindi è ancora da capire se ci saranno o meno contro la Salernitana. Come riporta stamattina Tuttosport, il terzino e il centravanti sono attesi a Milanello il 30 dicembre, giorno in cui il resto della squadra rossonera sarà impegnata nell'ultima amichevole di questa sosta contro il PSV Eindhoven. Al loro rientro nel Centro sportivo di Carnago, i due giocatori verranno valutati con attenzione da Stefano Pioli e dal suo staff e poi verrà presa una decisione sulla loro presenza o meno tra i convocati per la trasferta di Salerno.

MONDIALE FATICOSO - Tutto ovviamente dipenderà come si presenteranno a Milanello: per entrambi è stato un Mondiale da protagonisti, ma è stato anche un Mondiale faticoso sia fisicamente che mentalmente. La sconfitta in finale poi è stato un duro colpo sia per Theo che per Giroud, che avranno ora grande voglia di riscattarsi in maglia rossonera. Difficile dire ora cosa deciderà Pioli, ma la sensazione è che sul volo che porterà il Milan a Salerno due posti per loro ci saranno sicuramente.