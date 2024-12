Verso la trasferta di Verona: quante assenze per Fonseca, spazio a Liberali e Camarda?

Il Milan si avvicina alla trasferta di Verona con tante, troppe defezioni nella rosa della Prima Squadra di Fonseca. Quasi come sfidare il destino. Sì perchè lo stesso tecnico portoghese aveva annunciato in conferenza stampa prima della gara contro l'Empoli le seguenti parole:

"So che è importante far giocare gli stessi nella linea difensiva, il problema è che abbiamo tante partite e quando ci sono infortuni dobbiamo gestire. Una gestione, in questo momento, quasi obbligatoria. Siamo felici, ma non abbiamo quasi nessun infortunio. Non parlate di questo ma è molto molto positivo. Ed è così anche perché abbiamo questa gestione".

E' di nuovo problema infortuni?

Nemmeno il tempo di poter sorridere di queste particolari dichiarazioni, e Paulo Fonseca ha perso per infortunio Christian Pulisic, Loftus-Cheek, Yunus Musah e Noah Okafor, ai quali si aggiungono i lungo degenti Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi e Luka Jovic. Una situazione che ormai per i tifosi rossoneri è divenata surreale, già da diverse stagioni. Non siamo sulla media degli indisponibili che mister Stefano Pioli contava ogni settimana, ma poco ci manca. Così, l'idea di Fonseca sarà quella di integrare sempre di più in Prima Squadra i giovani talenti rossoneri.

Tra infortuni, indisponibilità e scelte tattico-punitive, nel corso di questa stagione Fonseca ha già lanciato diversi giovani, Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e per ultimi, nella sfida di domenica contro il Genoa, Alejandro Jimenez e Mattia Liberali. Considerata l'emergenza che si accinge ad affrontare, in occasione della trasferta di venerdì il Milan potrebbe aggiungere a questo elenco un altro ragazzo, Silvano Vos, centrocampista olandese classe 2005, oggi aggregato al Milan Futuro, che sarà sicuramente aggregato alla prima squadra considerati gli infortuni di Loftus-Cheek e Musah. Contro il Genoa l'ex ajac è stato in panchina per 90', a Verona chissà che non possa scapparci qualche minuto in campo.

