Verso le tre col Napoli: il punto infermeria. Ibra out al 100%, due speranze

© foto di ALBERTO LINGRIA

È di oggi la notizia della tegola Osimhen per il Napoli, il quale, a causa di una lesione distrattiva all'adduttore della gamba sinistra, dovrà certamente saltare la sfida di domenica di campionato contro il Milan ed è in forse per le due di Champions League. Il Milan, però, non se l'è passata molto meglio nei giorni scorsi...



Due reduci dalle nazionali

Sono due, infatti, i reduci dalle nazionali con problemi fisici: Kalulu e Ibrahimovic. Gli esami effettuati dal difensore francese lunedì hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro e un nuovo controllo strumentale verrà effettuato tra una settimana; ciò che è certo, comunque, è che Kalulu salterà sicuramente Napoli e Empoli di campionato e, dopo i controlli della prossima settimana, si capirà se essere ottimisti per il rientro in Champions League. Chi, invece, la salterà al 100% - anche per un motivo di liste Uefa - è lo svedese: Ibra starà lontano da partite ufficiali per circa un mese.