Verso Milan-Barcellona, le probabili scelte di Pioli: una sola novità rispetto alla Juventus, in campo tre nuovi acquisti

Nella notte italiana (alle 5.00, clicca QUI per scoprire dove seguire la partita), il Milan chiuderà la sua tournée americana con un'amichevole contro il Barcellona: dopo Real Madrid e Juventus, i rossoneri si troveranno di fronte i campioni di Spagna dei due ex rossoneri Sergino Dest e Franck Kessie.

UNA SOLA NOVITÀ - In vista di questo match, l'ultimo prima del ritorno in Italia, Stefano Pioli si affiderà anche stavolta alla miglior formazione possibile, dando quindi spazio dal primo minuto ai titolarissimi. Il tecnico del Milan riproporrà lo stesso undici visto nell'amichevole contro la Juventus, con una sola novità: Davide Calabria, alle prese con un affaticamento muscolare rimediato proprio contro i bianconeri, non sarà della partita, al suo posto ci dovrebbe essere con ogni probabilità Alessandro Florenzi, il quale è in vantaggio su Alexis Saelemaekers per una maglia da titolare.

TRE NUOVI ACQUISTI - Per il resto, davanti a Mike Maignan, ci saranno Malick Thiaw e Fikayo Tomori al centro della difesa, mentre il terzino sinistro sarà ovviamente Theo Hernandez. In mezzo al campo, oltre a Rade Krunic, spazio a due nuovi acquisti estivi, vale a dire Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. In avanti, Pioli si affiderà ad un altro nuovo arrivato, vale a dire Christian Pulisic che agirà da attaccante esterno di destra. A completare il reparto i "soliti" Rafael Leao a sinistra e Olivier Giroud al centro del tridente.

Ecco, quindi, la probabile formazione titolare del Milan contro il Barcellona:

(4-3-3) Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.