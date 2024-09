Via Fonseca, caccia al sostituto: la scelta dell'allenatore stavolta non va sbagliata. Serve un tecnico italiano

Il destino di Paulo Fonseca sembra essere già segnato indipendentemente da come andrà a finire il derby di domenica contro l'Inter. Per questo a Casa Milan sono già al lavoro per trovare il sostituto, una scelta che non si può assolutamente sbagliare. Se a settembre cambi allenatore vuole dire che qualcosa è stato sbagliato in estate. Ecco, stavolta non sono concessi errori, altrimenti il disastro è davvero dietro l'angolo.

PISTE STRANIERE - Come vi abbiamo anticipato ieri (clicca QUI per leggere l'anticipazione di Milannews.it), il Milan avrebbe già avuto un contatto nelle scorse ore con Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund che era presente martedì a San Siro per il match di Champions League del Diavolo contro il Liverpool. Ci sono altre piste straniere come Tuchel e Conceiçao, quindi tutti tecnici di valore, ma la sensazione è che in questo momento ai rossoneri serva più che mai una guida italiana che conosce la nostra lingua e il nostro campionato.

ALLENATORE ITALIANO - Il nuovo allenatore del Milan avrà poco tempo da perdere e quindi sarebbe meglio un profilo che non ha bisogno di un periodo di adattamento al calcio italiano, ma che conosca già tutti i segreti della Serie A. C'è poi anche il problema della lingua: un tecnico italiano avrebbe sicuramente meno difficoltà a comunicare dentro e fuori dal campo. In quest'ottica, i nomi che potrebbero fare comodo al Diavolo sono due: Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. La scelta di Ibrahimovic e degli altri dirigenti milanisti deve avvenire tra questi due perchè, oltre che di un nuovo allenatore, il Milan ha bisogno anche di certezze.