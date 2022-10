VIDEO MN - L'avvocato di Leao ha lasciato Casa Milan dopo l'incontro con Maldini e Massara

Fonte: dai nostri inviati a Casa Milan, Vitiello e Gioia

Secondo quanto riportato e testimoniato in video dagli inviati di MilanNews.it presso Casa Milan, Antonio Vitiello e Antonello Gioia, l’avvocato di Rafael Leao, accompagnato da un’altra persona, ha lasciato in questi minuti la sede del club rossonero dopo aver avuto un incontro per il rinnovo del portoghese con Paolo Maldini e Ricky Massara. La trattativa tuttavia è ancora lunga e saranno necessari altri incontri.