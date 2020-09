VIDEO MN - Le prime parole di Brahim Diaz: "Sono molto contento, il Milan è un grande club"

Brahim Diaz, ultimo rinforzo del Milan che arriva in prestito secco dal Real Madrid, è appena sbarcato a Malpensa, dove ha rilasciato questa breve dichiarazione: "Sono molto contento, il Milan è un grande club. Sono pronto per questa sfida. Forza Milan sempre". Lo spagnolo si sottoporrà a breve al tampone e successivamente attenderà l'esito in hotel prima di svolgere le visite mediche di rito tra domani e venerdì. Ecco il video girato dal nostro inviato all'aeroporto milanese: