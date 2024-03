Vittoria al minimo dei giri: la decide Pulisic. E almeno per qualche ora il Milan è secondo

Il secondo posto è preso. Magari solo per qualche ora, ma è stato preso. Col minimo sindacale ma in compenso mantenendo per la seconda partita consecutiva la porta inviolata. La decide Pulisic, con la collaborazione di Luperto. E tanto basta.

Complice l'impegno di Europa League, Stefano Pioli cambia diversi giocatori, rispolverando dal 1' diversi giocatori che in queste settimane hanno conosciuto la panchina: Reijnders in mediana, Calabria sulla fascia destra ma anche Okafor e Jovic, quest'ultimo reduce da due turni di squalifica. Si rivede Tomori titolare, per la prima volta nel 2024.

Rispetto a Praga il Milan soffre meno. O meglio, soffre giusto nel finale dopo una partita nel complesso controllata senza però mai dominare veramente l'avversario. L'Empoli difende bene, le cose migliori arrivano dalle corsie laterali e lo stesso gol è costruito da Okafor che mette in mezzo per Pulisic, il cui tiro trova la deviazione di Luperto e supera Caprile. Per le statistiche il gol è dello statunitense, che a marzo raggiunge già la doppia cifra. Nessun esterno del Milan, da quando i rossoneri giocano col tridente, era arrivato a tanto.

Nota stonata Luka Jovic, che gioca quasi a nascondino e la cui unica cosa realmente buona è il movimento nell'azione del gol che porta via un difensore. Per il resto il serbo dà ancora una volta dimostrazione che rende meglio con una punta al suo fianco.

Nella ripresa c'è spazio anche per Chukwueze e per Kalulu, che si ripresenta in campo dopo 133 giorni. Il nigeriano avrebbe anche un'occasione gol per sbloccarsi in campionato ma spreca malamente. Ne ha un'altra negli ultimi secondi, Caprile gli dice di no. In mezzo qualche spavento creato dagli empolesi che guadagnano metri, alla ricerca del colpaccio: lo sfiorano soltanto, col più classico degli ex. Ma Destro si ferma solo al palo. Col brivido ma arrivano i tre punti. Ora tocca alla Juventus rispondere.