Vranckx o Pobega al posto di Bennacer: il dubbio di Pioli verso il derby

Dopo le tre batoste consecutive in Supercoppa, con la Lazio e con il Sassuolo, il Milan ha iniziato a preparare la la settimana del derby. A Milanello sono incominciati ieri i lavori in vista del match di domenica sera a San Siro. Saranno giorni importanti per Mister Pioli, che nel post partita della sconfitta per 2-5 contro i neroverdi di Dionisi ha annunciato una possibile variazione a livello tattico: la squadra non aveva più le misura in campo, e in una settimana ha subito troppi gol, ben nove in solamente due partite e con dodici tiri subiti verso la porta di Tatarusanu.

Assenza pesante

Con molta probabilità Ismael Bennacer salterà il derby di campionato. Il centrocampista algerino ha subito un problema muscolare al bicipite femorale sinistro; gli esami verranno ripetuti nei prossimi giorni per capirne meglio l'entità. Il problema non è di oggi ma è emerso settimana scorsa, e a questo punto il derby contro l'Inter è a rischio. Un grande problema per Stefano Pioli, che, nella settima in cui voleva cambiare sistemazione tattica, si ritrova senza uno dei perni fondamentali della squadra. Sostituire l'algerino non sarà facile.

E ora?

Al fianco di Krunic e Tonali, abbastanza sicuri di una maglia da titolare nel derby, Mister Pioli ha poche scelte a sua disposizione: Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Il centrocampista ex Torino può mettere fisicità e dinamismo in mezzo al campo, andando a rompere le linee di passaggio dell'Inter o andare in pressing per forzare la giocata. Saranno importanti, nel caso, i tempi e i modi. Il belga, invece, ha caratteristiche fisiche che possono permettergli di giocare a uomo su Barella o Mkhytarian, soprattutto a livello di passo, oltre ad una qualità tecnica superariore a quella di Tommaso, permettendo anche un'uscita più pulita palla a terra.