Abraham al posto di Alvaro, Tuttosport: "L'anti-Juve che vede i fantasmi"

Domani sera non ci sarà l'atteso ritorno all'Allianz Stadium da avversario di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, diffidato contro il Como, è stato ammonito (molto discutibilmente) ed è squalificato per la partita contro i bianconeri. Al suo posto la decisione è automatica per Sergio Conceicao: dentro titolare Tammy Abraham che ultimamente, un po' come tutta la stagione vive di alti e bassi. In due settimane: l'euforia per il gol vittoria in Supercoppa, le critiche per gli erroracci contro il Cagliari, gli elogi per il grande assist a Leao contro il Como.

In tutto questo Abraham si gioca anche una fetta di futuro. La sua situazione è stata ben analizzata da Tuttosport questa mattina: "Abraham, l'anti-Juve che vede i fantasmi". Da un lato al questione futuro lontano: "A Torino farà il Morata, però resta un precario. L'inglese è in prestito secco e deve riuscire a convincere il Milan a comprarlo dalla Roma". Dall'altro il futuro vicino: "E Conceicao lo punge: vuole un'altra punta. Continua il pressing del Milan su Rashford".