Derby di Coppa Italia, Doveri ha sbagliato: il recupero va sempre dato. E Inzaghi andava espulso

Dopo il derby di Coppa Italia, vinto dal Milan con un netto 3-0, si è parlato molto del mancato recupero concesso nelle ripresa dall'arbitro Doveri su richiesta esplicita di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter ("Non dare recupero, non prendetemi per il culo"). Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina, per i vertici arbitrali il direttore di gara ha sbagliato perchè il recupero va sempre dato, niente deroghe. Ma non solo: l'allenatore nerazzurro andava espulso per aver urlato al quarto uomo di chiudere la partita al 90'. Per i vertici Can è stato l’unico errore, ma grave, della direzione di Doveri.