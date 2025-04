Jovic, una doppietta anche per il futuro: può firmare un rinnovo biennale col Milan

Nel fare il punto sul futuro del Milan, La Gazzetta dello Sport sottolinea come la notte da eroe di Luka Jovic potrebbe avere conseguenze anche sul suo avvenire in maglia rossonera. In attesa di capire se Gimenez vale l'investimento steso e se per Abraham ci potrà essere margine di trattativa con la Roma, il Milan potrebbe proprio ripartire dal serbo, che da centravanti di 'scorta' ha siglato 13 reti nel suo biennio.

Il Milan, scrive la rosea, ha un’opzione di rinnovo annuale (esercitabile, estate dopo estate, fino al 2028), mentre l’attaccante vorrebbe subito almeno un prolungamento biennale. Non è da escludere che il club possa accontentarlo.

Queste le parole di Conceicao su Jovic nel post gara: "Sta lavorando benissimo nelle ultime 3/4 settimane, ha perso anche un po' di chili. Ci dà qualcosina che volevamo per la partita. Non dà riferimenti ai difensori centrali, volevamo avere questo supporto. Il primo gol è nato proprio da una sua sponda. Abbiamo fiducia anche negli altri, magari in un'altra partita giocherà Abraham. Sta a me scegliere le caratteristiche che ognuno ha. A Udine Tammy è entrato e ha dato una risposta fantastica. Lavorano tutti al massimo, mi dispiace che delle volte in campionato quello che prepariamo non si vede in partita".