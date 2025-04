Il Milan batte 3-0 l'Inter nel derby di Coppa. QS: "Un ribaltone del Diavolo"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo oggi in edicola in prima pagina ha celebrato la vittoria del Milan, che si è imposto con un netto 0-3 nel derby giocato contro l'Inter in Coppa Italia. Il Diavolo, dopo l'1-1 dell'andata, ha battuto i nerazzurri grazie alla doppietta di Jovic e al gol messo a segno da Reijnders. Un triplo colpo letale per l'Inter, che ha salutato la Coppa Italia ma che ha visto andare in fumo anche il sogno di poter conquistare il Triplete. L'Inter adesso si concentrerà interamente sullo sprint Scudetto ma anche sulla Champions League, che vedrà i nerazzurri impegnati nella semifinale con il Barcellona.

Discorso diverso per il Milan, che adesso punterà al secondo trofeo stagionale dopo aver già conquistato la Supercoppa Italiana proprio ai danni dell'Inter. Il Diavolo il prossimo 14 maggio sarà di scena allo Stadio Olimpico di Roma, dove si contenderà il trofeo contro Empoli o Bologna. Uno stimolo importantissimo per il Milan, che con una vittoria non allargherebbe soltanto la propria bacheca ma si garantirebbe un posto alla prossima Europa League. Il margine di otto punti rispetto al quinto posto, infatti, non sembra più colmabile a cinque giornate dalla fine del campionato.