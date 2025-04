CorSera: "Milano sottosopra. Il piano di Inzaghi. Conceiçao, futuro segnato"

"Milano sottosopra. Il piano di Inzaghi per ritrovare l'Inter. Milan e Conceiçao, futuro segnato" scrive il Corriere della Sera. Ritrovare energie fisiche e mentali è il diktat in casa interista dopo la debacle nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Inzaghi ha concesso alla squadra un turno di riposo in vista della sfida con la Roma in programma domenica sera. Pronto il piano di emergenza: allentare la tensione, ritrovare le energie mentali e fisiche, recuperare gli infortunati.

Casa Milan - "Milan, i dubbi su Maignan e Theo. Jovic confermato. Per Conceiçao invece futuro ormai segnato". Il tecnico portoghese, che ha vinto la Supercoppa italiana e che giocherà la finale di Coppa Italia che potrebbe valere in caso di vittoria la qualificazione all'Europa League, non sarà confermato al termine della stagione.

Il caso - Doveri ha sbagliato: i vertici arbitrali non hanno dubbi, il recupero va sempre dato, niente deroghe. Non solo Inzaghi andava espulso per aver urlato al quarto uomo di chiudere al 90’ ("non dare recupero, non prendetemi per il c..."). Per i vertici Can è stato l’unico errore, ma grave, della direzione di Doveri.