Il CorSera sul Milan: "Paratici da Cardinale, ma non sarà il ds"

"Paratici da Cardinale, ma non sarà il ds": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la telenovela sul nuovo direttore sportivo che sta cercando il Milan si è arricchita di una nuova puntata. Nei giorni scorsi, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero, ha incontrato Fabio Paratici in un lussuoso hotel sul lago di Como. Questo faccia a faccia non ha portato però a nessun colpo di scena: non sarà l'ex Juventus il nuovo ds milanista in quanto il suo futuro sarà al Tottenham.

Per il Milan restano in corsa ancora due nomi forti, vale a dire Igli Tare, che ha il vantaggio di essere libero e quindi potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Diavolo, e Tony D'Amico, il quale ha invece un contratto con l'Atalanta fino al 2027. Un'intesa per liberarlo dal club bergamasco può essere comunque trovata, visti gli ottimi rapporti che ci sono tra le due società.