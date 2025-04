Tuttosport: "Cardinale vede Paratici, ma D’Amico resta in pole"

In merito alla ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Cardinale vede Paratici, ma D’Amico resta in pole". Lunedì, sul lago di Como, c'è stato un faccia a faccia tra Gerry Cardinale, proprietario del club di via Aldo Rossi, e Fabio Paratici, ex ds della Juventus che era stato qualche settimana fa ad un passo dal Diavolo. Nonostante questo incontro, non sarà lui ad entrare nell'organigramma del Milan.

In corsa per il ruolo di direttore sportivo restano quindi gli altri candidati, in particolare Tony D'Amico, da tempo il preferito di Giorgio Furlani. L'ad rossonero starebbe lavorando sotto traccia per convincerlo a lasciare l'Atalanta con cui ha un contratto fino al 2027. Nelle ultime settimane, ci sono stati diversi contatti anche con Igli Tare, ma l'ex Lazio non sembra aver convinto del tutto.