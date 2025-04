Futuro San Siro, Tuttosport: "Lo stadio? Resta un rebus"

"Lo stadio? Resta un rebus": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che a Milano continua la telenovela del nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero costruire insieme al fianco di San Siro. I due club hanno presentato nelle scorse settimane al Comune un documento per l'acquisto del Meazza e delle aree limitrofe. "Possiamo farcela, sapendo che avremo ostilità da parte di qualcuno, avremo ricorsi. Non posso pretendere che tutti siano d'accordo sulla soluzione che abbiamo trovato. Ma il rischio che il Milan vada a San Donato è altissimo, poiché ci ha già investito molti soldi. Sia chiaro, però, che se non riusciamo entro ottobre, poi è difficile che si faccia" le parole due settimane fa del sindaco Giuseppe Sala sulla questione stadio.

Nei mesi scorsi, il Milan aveva portato avanti a lungo anche il progetto di costruire lo stadio da solo e aveva anche acquistato dei terreni a San Donato Milanese. Se alla fine dovesse andare in porto per davvero il nuovo San Siro nonostante le mille difficoltà e i mille ostacoli, l'area del comune a sud di Milano potrebbe essere usata per costruire un nuovo centro sportivo super-moderno dedicato al settore giovanile rossonero.