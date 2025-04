Milan, Jovic ha ancora dolore alla schiena: è in dubbio per il Genoa

Dopo la vittoria contro il Venezia di domenica, Sergio Conceiçao ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio a Milanello per preparare la prossima sfida di campionato contro il Genoa, in programma lunedì 5 maggio. In vista di questa partita, restano da valutare le condizioni di Luka Jovic, il quale ha ancora dolore alla schiena.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il serbo è stato a Milanello per proseguire le sue cure e la sensazione è che possa tornare in gruppo solo tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Per questo è inevitabilmente in dubbio per la sfida in casa del Genoa dell'ex rossonero Vieira. Stessi tempi anche per Emerson Royal: il brasiliano tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra nei prossimi giorni.