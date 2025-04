Panchina Milan: per il CorSera le chance di conferma di Conceiçao sono pochissime

Prima andrà trovato il direttore sportivo, poi andrà scelto anche l'allenatore del Milan per la stagione 2025-2026. Le chance di conferma di Sergio Conceiçao, anche se il 14 maggio dovesse alzare la Coppa Italia, sono pochissime in quanto il club di via Aldo Rossi è orientato a cambiare al di là dell'esito della finale contro il Bologna.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che un nome caldo è quello di Vincenzo Italiano, tecnico proprio di quel Bologna che contenderà la Coppa Italia ai rossoneri il 14 maggio all’Olimpico. Il suo profilo potrebbe mettere d’accordo le molte anime del variegato governo milanista. La scelta non verrà comunque fatta prima di quella del direttore sportivo.