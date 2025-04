Il QS titola: "Gimenez rompe l'incantesimo. Il futuro è suo"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Gimenez rompe l'incantesimo. Il futuro è suo". Domenica a Venezia, nei minuti finali, Santiago Gimenez è finalmente tornato al gol. Il messicano, arrivato a gennaio a titolo definitivo dal Feyenoord per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, non segnava dallo scorso 18 febbraio quando decise il match casalingo di campionato contro il Verona.

Con questa rete, Gimenez, che nel frattempo è finito dietro a Luka Jovic e a Tammy Abraham nelle gerarchie di Sergio Conceiçao, punta a ritrovare la fiducia persa negli ultimi mesi. E ora il messicano ha due partite contro Genoa e Bologna per convincere il tecnico portoghese a schierarlo titolare il prossimo 14 maggio nella finale di Coppa Italia.