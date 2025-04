E se al Milan non arrivasse un nuovo ds? Per la Gazzetta prende forza questo scenario

E se alla fine al Milan non arrivasse un nuovo direttore sportivo? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in casa rossonera sta prendendo forza lo scenario in cui l'organigramma societario milanista, nonostante oltre due mesi di ricerca del nuovo dirigente, resterà in sostanza immutato. Dunque niente ds e avanti con l'attuale squadra dirigenziale.

La struttura regge anche così, anche se sarà necessaria una precisa definizione dei ruoli e delle competenze. In questo scenario, al vertice resterebbe l'ad Giorgio Furlani, con l'operatività sul mercato affidata a Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic come super consulente della proprietà.