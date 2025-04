Il QS su Conceiçao e il Milan: "Mister derby vede l'Europa"

vedi letture

"Mister derby vede l'Europa" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura quest'oggi. Il Milan tiene aperte le porte per una qualificazione in Europa. Dopo il 3-0 nel derby con l'Inter, i rossoneri sono in finale contro il Bologna e in caso di vittoria della Coppa Italia potrebbe strappare il pass per l'Europa League.

Si riporta di seguito il programma della 34esima giornata di Serie A:

27/04/2025 Domenica 12.30 Venezia-Milan (DAZN)

27/04/2025 Domenica 12.30 Como-Genoa (DAZN)

27/04/2025 Domenica 15.00 Inter-Roma (DAZN)

27/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Empoli (DAZN)

27/04/2025 Domenica 18.00 Juventus-Monza (DAZN/SKY)

27/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Parma (DAZN/SKY)

27/04/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Lecce (DAZN)

27/04/2025 Domenica 20.45 Napoli-Torino (DAZN)

28/04/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Bologna (DAZN)

28/04/2025 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Cagliari (DAZN/SKY)