Tuttosport in apertura sul Milan: "Conceiçao ci prova. Doppietta per la conferma"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan in prima pagina: "Conceiçao ci prova. Doppietta per la conferma". Il destino del portoghese sembra essere segnato, ma la sua speranza è che, vincendo anche la Coppa Italia, cioè il secondo trofeo stagionale del Diavolo con lui in panchina dopo la Supercoppa Italiana, il club di via Aldo Rossi decida di confermarlo. E' dai tempi di Carlo Ancelotti che un allenatore rossonero non vince due competizioni nella stessa annata sportiva.

Dopo il derby di Coppa Italia vinto 3-0, Conceiçao non ha voluto parlare del suo futuro: "Non è importante Conceiçao, è importante vincere contro il Venezia e poi quando arriverà la finale saremo contenti di farla. Non è che l’abbiamo già vinta. Io sono lo stesso allenatore di due giorni fa, non è che è tutto bellissimo o tutto brutto. Bisogna trovare equilibrio anche a livello emozionale, non solo di squadra”.