Idea per Juve e Milan, il CorSport in prima pagina: "Ai piedi di Conte"

vedi letture

"Ai piedi di Conte". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Napoli "minacciato" da Juventus e Milan: Antonio tra la corsa scudetto e i desideri dei due club in crisi. A fine campionato è previsto l'incontro tra il tecnico e De Laurentiis, che può chiudere o riaprire tutti i discorsi. La sua priorità è restare, ma con una squadra da Champions.

Nei giorni scorsi, Conte ha messo parecchi dubbi sulla sua permanenza al Napoli: "Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E' stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".