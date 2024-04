Anche i leader steccano, la Gazzetta: "Il flop di Leao. Tristezza Giroud"

vedi letture

Sul banco degli imputati rossoneri ci finiscono un po' tutti. Oltre a Stefano Pioli, che pagherà in quanto allenatore responsabile, ieri sono mancati all'appello ancora una volta i leader di questo gruppo, la cui presenza è messa in dubbio questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. La rosea titola così stamane: "I leader a terra". Il riflettore più grande di tutti ce l'ha come sempre Rafael Leao, il numero 10 rossonero che ieri da numero 9 è sembrato ancora più spaesato e non ha saputo prendersi per mano la squadra. Scrive la rosea: "Il flop di Leao, Rafa è spaesato".

Ma non è l'unico che può essere incolpato. Ieri sono mancati ancora una volta tutti oppure hanno reagito in modo eccessivo come hanno fatto sia Theo Hernandez che il capitano Calabria, espulsi nel finale. O anche Tomori e Maignan, ieri deludenti. L'unico uomo di carisma, più in altre occasioni che ieri visto che è partito dalla panchina, è stato Olivier Giroud che però è al passo d'addio. Sul bomber francese la Gazzetta scrive: "Tristezza Giroud". E ora attenzione al mercato perchè il club, con un cambio di allenatore in vista, subirà sicuramente un'altra piccola rivoluzione e i tre top player Maignan-Theo-Leao potrebbero ricevere offerte allettanti.