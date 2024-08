Asse Milan-Juve: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Oltre all'ufficialità di Emerson Royal, che comunque era nota da diversi giorni, la notizia del giorno in casa Milan è senza dubbio la trattativa lampo con la Juventus per il trasferimento del centrale di difesa Pierre Kalulu che desidera avere più spazio e minutaggio rispetto a quello che gli si prospetta in rossonero in questa stagione. Si tratta dell'argomento di giornata anche sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi che sono usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Juve-Milan, che giro. Kalulu bianconero può aprire la giostra". E nel sottotitolo viene aggiunto: "La Signora prende il difensore (e Koopmeiners si avvicina). Sul piatto con i rossoneri anche Chiesa, Milik, Saelemaekers...". Poi una notazione sul Berlusconi di questa sera: "Il Berlusconi con il Monza... e Cardinale. Morata debutta". Sul tema Kalulu, invece, Tuttosport scrive così: "Juve, fattore K. Koopmeiners-Kalulu". Sul francese rossonero si legge: "Motta lo ha chiesto ma solo se in prestito. Il francese vuole i bianconeri. E c'è Chiesa sullo sfondo dei colloqui con il Milan: scambio con Saelemaekers?". Sul Corriere dello Sport viene riportato: "Difesa: blitz per Kalulu. Sfumato Todibo, in arrivo il francese del Milan".