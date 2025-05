Assente in campionato, protagonista in finale. Il CorSport: "Milan per il bis, e stavolta c'è anche Leao"

Per dare un senso a questa stagione il Milan deve vincere la finale di Coppa Italia, trofeo che rappresenta anche l'unica strada percorribile per qualificarsi ad una competizione europea nella prossima stagione. Sergio Conceiçao vuole tutti sugli attenti, nessuna distrazione, anche perché fallire non è concesso se si vuole cercare di dare continuità a questo (fino a questo momento deludente) progetto tecnico.

A differenza della sfida di venerdì in campionato, il tecnico portoghese tornerà ad avere a disposizione Youssouf Fofana, Fikayo Tomori ma soprattutto Rafael Leao, pronto a prendersi la scena come solo un numero 10 del suo livello sa fare. E in merito a questo rientro Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan per il bis, e stavolta c'è anche Leao".