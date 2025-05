Le ultime in casa Milan. Il CorSport: "Fofana e Tomori ok, dubbio tra Jovic e Gimenez"

Dopo essersi allenati al mattino in quel di Milanello, i calciatori del Milan pranzeranno tutti assieme presso il centro sportivo rossonero prima di partire in direzione Roma, dove è in programma nella serata di mercoledì la finale di Coppa Italia contro il Bologna.

In attesa di capire di più cosa pente in pentola dalle parti di Bologna, lato rossonero sono arrivate proprio nelle scorse ore novità importanti su alcuni recuperi fondamentali. In merito a questo scrive stamattina Il Corriere dello Sport che "Fofane e Tomori ok, dubbio tra Jovic e Gimenez", l'unica vera incertezza sulla quale Sergio Conceiçao tra lavorando e ragionando in questi giorni di avvicinamento ad una partita che varrà una stagione per entrambe le squadre.