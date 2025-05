Il Milan è ai 'suoi' piedi. Il QS: "Leao scalpita per la Coppa e l'Europa"

Fermato nell'ultimo turno di campionato per una squalifica, Rafael Leao è pronto a tornare in campo in occasione dell'appuntamento più importante della stagione del Milan: la finale di Coppa Italia. Il portoghese vuole mettere a tacere le continue critiche che gli sono state mosse quest'anno, incidendo e perché no decidendo una partita dove lui, insieme a tutti i suoi compagni di squadra e Sergio Conceiçao, si giocano praticamente tutto.

In merito all'importanza che il numero 10 del Milan potrà ricoprire in questo appuntamento, Il QS-Il Giorno ha titolato "Leao scalpita per la Coppa e l'Europa", anche perché è giusto ricordare che questo trofeo rappresenta essere l'unica strada percorribile dal Diavolo per qualificarsi ad una competizione europea nella prossima stagione.