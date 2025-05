I dubbi di Italiano. Il CorSport: "Nodo Ndoye, Cambiaghi e Dominguez sperano"

Mentre Sergio Conceiçao viaggia verso le conferme dei soliti 11 per la finale di Coppa Italia, Vincenzo Italiano è assalito dal dubbio legato a chi far giocare sulla fascia sinistra del Bologna. Ovviamente ogni nodo verrà sciolto poco prima del fischio d'inizio della partita, ma è meglio cominciare a studiare e valutare la soluzione migliore, anche perché in palio non ci sono tre punti, ma un trofeo.

In merito ai dubbi del tecnico rossoblù Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Nodo Ndoye, Cambiaghi e Dominguez sperano", anche se lo svizzero resta il preferito nonostante i tanti infortuni dell'ultimo periodo non gli permetterebbero di essere al 100%. Ma in occasioni come queste c'è bisogno della qualità e dello spessore dei campioni, motivo per il quale Ndoye potrebbe stringere i denti, anche se l'ultima parola spetterà ovviamente a Vincenzo Italiano.