Candela: "Con tutto il rispetto per Fonseca, il Milan merita un allenatore come Conte"

"Non sarà semplice per lui allenare il Milan. Stefano Pioli ha fatto bene, ha vinto, ha costruito una squadra e in questi ultimi tre anni di Champions il Milan è stato protagonista. Secondo non sarà semplice nemmeno per lui riuscire a imporsi al Milan". La previsione è di Vincent Candela, chiamato da Tuttosport a commentare l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.

Da come parla, sembra di capire che lei non avrebbe mai scelto Paulo Fonseca per il Milan?

"Con tutto il rispetto per Fonseca, il Milan merita un allenatore come Antonio Conte. Il livello deve essere quello, un livello alto quando si parla di certi club. Il Milan è una squadra che merita allenatori che hanno vinto qualcosa in più in carriera…".

Ma a Roma ha lasciato un buon ricordo Paulo Fonseca?

"La prima stagione ha fatto bene, poi il secondo anno ha litigato con Dzeko, ha cambiato la fascia da capitano dandola a Pellegrini, ha avuto qualche problema e la società ha preso la sua decisione".