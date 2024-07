Centrocampo Milan, CorSport: "Continua il pressing per arrivare a Fofana. Koné l'alternativa"

Dopo aver chiuso Strahinja Pavlovic ed essersi avvicinato a grandi passi a Emerson Royal, il Milan può tornare a dedicarsi alle trattative che dovrebbero portare in rossonero Yossouf Fofana, da mesi il principale indiziato per andare a rinforzare e completare la mediana di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, "il Milan si sente al sicuro per avere ormai raggiunto l’accordo col giocatore. Fofana spingerà per passare al Milan e giocare con gli altri francesi in squadra, ma ora serve un ulteriore rilancio economico per convincere il Monaco a venderlo". Il club monegasco continua a chiedere 35 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese, in scadenza nel giugno 2025 e per il quale la dirigenza rossonera si sarebbe spinta fino ai 17 milioni di euro, ritenendo essere quest'ultima offerta congrua per un giocatore che fra cinque mesi potrebbe liberarsi a parametro zero.

La sensazione, dunque, è che attraverso un altro rilancio il Monaco possa cedere al Milan ed accontentare le richieste di Fofana, ma nel frattempo il club di via Aldo Rossi starebbe sondando anche delle alternative, con Manu Koné del Borussia Monchengladbach la prima soluzione fra le altre.