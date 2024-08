Chi resta fuori dalla lista Champions? La Gazzetta: "Jovic grande indiziato, ameno che Bennacer..."

Fatti i sorteggi, ora spetta alle squadre prepararsi al meglio per questa nuova Super Champions League. La squad list, scrive La Gazzetta dello Sport, va consegnata alla UEFA entro martedì 3 settembre alle 24, e non è rimasto molto tempo a disposizione degli allenatori per decidere chi portarsi dietro chi invece, a malincuore, lasciare a casa.

Novità dell'ultimo giorno di mercato, salvo incredibili colpi di scena, non sono attese, e il Milan spera che contro la Lazio non ci siano infortuni importanti, anche perché Fonseca sarà chiamato a prendere delle decisioni importanti. A questo ptuno sorge spontaneo domandarsi: chi rimarrà fuori in casa Milan? Il grande candidato al taglio è Luka Jovic scrivi la rosea. Con l'arrivo di Abraham il serbo avrà ancora meno spazio a disposizione, e considerata la duttilità di Okafor lì davanti, l'impressione è che proprio l'ex Fiorentina possa rimanere fuori dalla lista Champions del Milan.

Occhio sempre e comunque anche alla situazione Bennacer, perché in questi ultimi quattro giorni del mercato arabo l'algerino potrebbe attirare un'offerta last minute che stravolgerebbe totalmente le strategie dalle parti di Milanello.