Conceiçao attira, la Gazzetta: "Non solo Trincao. Pepê si offre, occhio a Samu Costa"

vedi letture

Un portoghese tira l'altro. L'arrivo di Sergio Conceicao sembra essere in grado di attirare l'interesse di diversi giocatori lusitani a vestire la maglia del Milan, questo a ulteriore conferma dello spessore e del prestigio che il nuovo allenatore rossonero gode in patria. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa ben tre nomi di calciatori portoghesi o di lingua portoghese che potrebbero diventare obiettivi rossoneri in questo mercato invernale di gennaio che si è aperto oggi.

Scrive la rosea: "Non c'è solo Trincao. Pepê del Porto si offre. E occhio a Samu Costa". Sarebbero tre rinforzi in tre ruoli diversi e di necessità per il club rossonero. Il primo è Francisco Trincao, ala ex Barcellona che oggi milita nello Sporting Club e che è controllato dalla scuderia di Jorge Mendes, la stessa del tecnico milanista: va in scadenza nel 2026 e il suo club non vorrebbe farlo partire a gennaio. Sempre come esterno offensivo, abile di svariare su tutto il fronte, si registra la candidatura di un ex pupillo nel Porto di Conceicao come Pepê, 27enne brasiliano ma con passaporto italiano: al momento nessun contatto tra i due club. L'ultimo nome è per la mediana, per un vice Fofana: si tratta di Samu Costa del Mallorca. Un mastino che potrebbe essere portato a Milanello per una cifra attorno ai 15 milioni.