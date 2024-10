CorSera - Il Milan è risorto con la mossa di Fonseca di mettere Morata alle spalle di Abraham

Lavori in corso per tutte le big della Serie A, compreso il Milan che, dopo un inizio di stagione piuttosto deludente, è riemerso dalla sabbie mobili nel derby grazie anche alla mossa di Paulo Fonseca di mettere in campo insieme Alvaro Morata e Tammy Abraham, con lo spagnolo che agisce alle spalle dell'inglese. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che domani sera i rossoneri saranno impegnati sul campo della Fiorentina con l'obiettivo dei tre punti dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen in Germania.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it