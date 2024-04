CorSera - Milan, da proprietà e dirigenza sostegno totale a Pioli fino a fine stagione. Poi si cambierà: ecco l'identikit del sostituto

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, è ormai scontato l'addio di Stefano Pioli a fine stagione, ma fino al termine del campionato, da parte della proprietà e della dirigenza ci sarà il massimo sostegno al tecnico rossonero. Poi verranno fatte tutte le valutazioni del caso e verrà scelto anche il nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione.

L'identikit del sostituto di Pioli è chiaro: un giovane, innovatore, dal profilo internazionale e soprattutto compatibile col progetto tecnico. Quindi non un Conte, ma piuttosto uno come De Zerbi, Lopetegui, Conceiçao. Altri nomi che circolano sono quelli di Xavi, Amorim, Tuchel, Galtier ed Emery, ma per il momento sono solo ipotesi.