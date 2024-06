CorSera - Milan, l'era Fonseca parte in salita. Ma il mercato potrà dargli una mano

Domani partirà ufficialmente l'era Paulo Fonseca al Milan, con Zlatan Ibrahimovic che annuncerà ufficialmente il suo arrivo sulla panchina del Diavolo dopo l'addio di Stefano Pioli. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, la sua avventura rossonera inizierà però già in salita: il suo nome, infatti, è stato accolto con freddezza dai tifosi milanisti che avrebbero preferito di gran lunga Conte o De Zerbi.

In "soccorso" a Fonseca potrebbe arrivare il mercato che potrebbe dargli una mano importante: Joshua Zirkzee, per esempio, sarebbe un bel colpo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mediatico. Ovviamente serviranno rinforzi in tutti i reparti per provare a ridurre il gap con l'Inter.