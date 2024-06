CorSera - Milan, settimana prossima nuovo contatto con l'agente di Zirkzee

Come scrive questa mattina il Corriere della Sera, il Milan continua il suo pressing per arrivare a Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna per il quale i rossoneri sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro: settimana prossima, è previsto infatti un nuovo contatto con il suo agente Kia Joorabchian per trovare un'intesa sulle commissioni. All'olandese verrà invece riconosciuto uno stipendio da 4,5 milioni.

Ma Zirkzee potrebbe non essere l'unico colpo in entrata del Milan in attacco: nel mirino ci sarebbe infatti anche Armando Broja, centravanti classe 2001 del Chelsea e della nazionale albanese. Nei piani dei dirigenti milanista, il giocatore dei Blues, che il Diavolo segue da tempo, potrebbe arrivare come punta di riserva.