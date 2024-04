CorSera - Panchina Milan: non è stata ancora presa una decisione. La scelta del nuovo allenatore non si può sbagliare

In casa rossonera continua ovviamente a tenere banco la questione del futuro della panchina: i nomi che vengono accostati al Milan sono tanti, ma per il momento non è stata ancora presa una decisione. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che la scelta del nuovo allenatore non si può assolutamente sbagliare. La lsta dei candidati è lunga: da Van Bommel e Farioli a De Zerbi e Lopetegui. Il nome di quest'ultimo è circolato parecchio nella giornata di ieri, scatenando la reazione dei tifosi milanisti che sui social hanno manifestato il loro dissenso.

Dopo Juventus-Milan, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha parlato così a DAZN della questione allenatore: "Noi abbiamo un allenatore, si chiama Stefano Pioli. Siamo focalizzati sul finire bene la stagione. Non è andata come speravamo, siamo il Milan e vogliamo vincere. Siamo al secondo posto e ci focalizziamo sul finire bene la stagione. Ci sono tante voci in giro. Vogliamo continuare a lavorare duro, focalizzarci sul resto della stagione e tutte queste voci danno un po’ di fastidio. Lo hanno detto anche i calciatori, lo diciamo tutti, basta. Vorremmo giocare a calcio, vincere partite e rimanere al secondo posto. Le voci su Lopetegui? Sono stati fatti decine di nomi, chi più ne ha più ne metta. Noi stiamo già programmando il futuro con il mercato, vogliamo rinforzare la squadra. Quest’anno non abbiamo vinto ma quello è l’obiettivo. Questo è quello su cui lavoriamo”.