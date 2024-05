La Gazzetta scrive: "Theo e Leao fuori. Pioli punisce i big"

Questa sera il Milan torna in campo. Lo farà a San Siro, alle ore 20.45, e lo farà contro il Cagliari che è alla ricerca di punti salvezza. Si tratta delle terzultima giornata di campionato e probabilmente anche della terzultima partita di Pioli sulla panchina rossonera. Per l'occasione il tecnico di Parma ha voluto sparare i fuochi d'artificio e a sorpresa lascerà fuori diversi big. Proprio per questa ragione oggi la Gazzetta dello Sport titola così affrontando il tema delle scelte di Pioli: "Theo e Leao fuori. Pioli punisce i big del Diavolo. In panchina anche Tomori".

Nel sottotitolo si legge: "Formazione inedita contro il Cagliari dopo una settimana agitata". Partiranno dalla panchina sia Theo Hernandez che Rafael Leao con il Milan che, orfano anche di Loftus-Cheek infortunato, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. Saranno lasciati fuori dalla formazione iniziale anche Fikayo Tomori, autore di una prova deludente contro il Genoa domenica scorsa, e Davide Calabria, che ha saltato le ultime due partite di campionato per la squalifica post derby. Per la rosea queste scelte sono come una punizione.