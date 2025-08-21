Tuttosport: "Milan su Boniface: l'accordo è vicino"

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan su Boniface: l'accordo è vicino". Viste le difficoltà a convincere Rasmus Hojlund ad accettare il prestito, il Diavolo ha virato con decisione su Victor Boniface del Bayer Leverkusen. L'affare è vicino alla chiusura, l'accordo tra i due club è stato trovato, mentre mancano da definire gli ultimi dettagli con l'entourage del giocatore.

Il Milan si era informato già a giugno su Boniface, ma in quel momento il Bayer Leverkusen chiedeva troppo (40 milioni di euro). Ora però i tedeschi hanno aperto al prestito con diritto di riscatto e così la trattativa ha subito un'accelerata importante nelle ultime ore. Intanto non viene abbandonata nemmeno la pista che porta a Dusan Vlahovic.

